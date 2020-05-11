Режим самоизоляции продлён для людей старше 65 лет

В этот список вошли и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Сегодня, 11 мая, во время совещания президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции для людей страше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, потерпите, я понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Но это вопрос жизни. Режим ограничений для вас сохраняется потому, что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса»,— сказал Владимир Путин.

Также президент поручил всем присутствующим на совещании обратить особое внимание на интернаты и дома престарелых, потому что проживающие там требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста сейчас уязвимы вдвойне.