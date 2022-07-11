Режим ограничения полетов в аэропорты юга и запада России продлили до 18 июля

Авиаперевозчикам рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 18 июля 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Предыдущее ограничение действовало до 12 июля.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам: через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Напомним, что часть аэропортов европейской части России закрыта для самолетов с 24 февраля 2022 года.