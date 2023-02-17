Режим НМУ объявили в пяти городах Челябинской области

Предупреждение будет действовать двое суток

В Челябинске, Карабаше, Златоусте, Сатке и Коркино объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Он будет действовать с 19:00 17 февраля до 19:00 19 февраля, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Промышленные предприятия начали снижать воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов. Министерство круглосуточно ведет работу по мониторингу качества воздуха с помощью стационарных постов, а также передвижных лабораторий.

Обращение по поводу качества воздуха жители региона могут оставить в интернет-приемной министерства экологии или обратиться по номеру +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить по телефону дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.