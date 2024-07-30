Режим ЧС сохраняется в 8 территориях Челябинской области

Еще в 10 муниципалитетах введен режим повышенной готовности

Алексей Текслер на заседании штаба призвал глав муниципалитетов не ослаблять контроль за паводковой ситуацией, которая остается сложной: в 10 территориях действует режим повышенной готовности, в восьми — объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«На сегодня режим ЧС действует в Карабаше и Миассе, Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском, Саткинском районах и Коркинском муниципальном округе», — отметил Алексей Текслер.

На особом контроле находится ситуация в Миассе — здесь сегодня был объявлен режим ЧС в прибрежной зоне южной части округа. В Еманжелинске и Коркино зафиксировано наибольшее число пострадавших от наводнения домов.

По данным МЧС России, зафиксирована тенденция по снижению уровня воды в реках, однако большинство водохранилищ и водоемов региона заполнены. В ближайшие дни прогнозируются дожди, местами сильные. В связи с этим Алексей Текслер поручил продолжить круглосуточный контроль за состоянием гидротехнических сооружений в области и сбросом воды на них.

Чтобы исключить риск переполнения Шершневского водохранилища, сегодня принято решение увеличить водосброс с 90 до 100 кубических метров в секунду.

Приоритетной задачей остается работа по выплате материальной помощи пострадавшим от наводнения гражданам. Губернатор еще раз напомнил о том, что деньги людям необходимо перечислять оперативно. Пострадавшие жители смогут получить:

• материальную помощь на каждого члена семьи;

• компенсацию за ущерб имуществу;

• компенсацию на капитальный ремонт жилья;

• возможны отдельные решения в случае, если жилье будет принято комиссией непригодным для проживания.

«Задача — организовать соответствующие комиссии. Комиссий должно быть две: первая будет принимать решения в части утраты имущества, вторая — заниматься оценкой ущерба жилью», — пояснил Алексей Текслер.

Если у граждан возникнут проблемы, связанные с утерей документов, то им помогут сотрудники прокуратуры, чтобы восстановить права по суду, без проволочек.

«Ситуация до сих пор остается напряженной. Но от того, насколько быстро мы организуем работу, связанную с выплатами, будет зависеть будущее людей, они смогут быстрее наладить привычную жизнь, привести дома в порядок», — акцентировал губернатор.

На штабе Алексей Текслер выразил слова благодарности волонтерам, военным, представителям компаний и предприятий за оказанную пострадавшим от стихии жителям поддержку, отдельно поблагодарил сотрудников МЧС России и правоохранительных органов за их работу и проявленное мужество.