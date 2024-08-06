Режим ЧС после ливней сохраняется в 9 территориях Челябинской области

Ситуация после дождевого паводка остается на контроле МЧС

Вода постепенно покидает дома южноуральцев. На контроле ГУ МЧС по Челябинской области остаются 180 частных домовладений, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На контроле — подтопление 180 частных жилых домов и 223 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 24 человека, в том числе шестеро детей. Специалисты подразделений регионального главка МЧС продолжают работу на подтопленных территориях», — говорится в сообщении.

Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями и другими последствиями ливней сохраняется в девяти территориях: Карабаше, Коркино, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, Магнитогорске, Еманжелинском, Чебаркульском и Еткульском районах. В частности, в Верхнеуральске затоплены квартиры в многоквартирном доме, в Магнитогорске спецрежим введен в связи с разрушением автодороги.

Добавим, Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в подтопленных территориях: вспышек инфекционных заболеваний нет, вода и выгребные ямы обеззараживаются; от вирусного гепатита А привиты почти 200 человек.

Напомним, накануне губернатор Алексей Текслер потребовал усилить работу по организации выплат жителям подтопленных территорий.