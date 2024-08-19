Режим ЧС, объявленный из‑за летнего паводка, снимают в Миассе

Жителей все же просят соблюдать осторожность и не пить сырую воду

В Миассе снимают режим ЧС, который был установлен из-за летнего паводка. Решение об этом приняла муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сброс воды через гидротехнические сооружения еще продолжается, но уровень воды в каскаде водоемов округа уже идет на спад», — отмечают в администрации города.

Чтобы поддерживать качество питьевой воды, водопроводную воду в Миассе хлорируют больше, чем в обычные дни.

«Для бытовых нужд такая вода безвредна, однако в пищу жителям следует употреблять кипяченую или бутилированную воду», — напоминают в местном Роспотребнадзоре.

Также в городе продолжается прием заявлений на выплаты и материальную помощь пострадавшим от паводка. Документы можно подать в школе № 1 (улица Первомайская, 10) и в управлении социальной защиты населения (проспект Макеева, 8а). С начала паводка жители города уже подали более 2300 заявлений.