Резервный день ЕГЭ по трем предметам пройдет 28 июня в Челябинской области

Школьники будут сдавать биологию, информатику и иностранный язык

В Челябинской области сегодня, 28 июня, для участников ЕГЭ предусмотрен резервный день для сдачи биологии, иностранных языков (за исключением раздела «Говорение») и информатики. На экзамены по этим предметам зарегистрировались около 800 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

К экзамену допускаются выпускники, у которых совпали выбранные предметы в один день, и те одиннадцатиклассники, которые не смогли по уважительной причине — из-за болезни или плохого самочувствия — написать работу в основную волну.

«В ЕГЭ по биологии планируют принять участие почти 400 человек, по информатике — 210, по иностранным языкам — 190. Последним предстоит выполнить письменные экзаменационные работы по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Свои результаты участники резервного дня узнают не позднее 13 июля», — рассказали в региональном Минобре.

Максимально за письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам в 2022 году школьники смогут набрать 80 баллов. По биологии и информатике — 100.

В Минобре напоминают, что во время проведения экзамена запрещено использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации. При нарушении порядка проведения ЕГЭ участник удаляется с экзамена, а его результат аннулируется.