Рейсы на египетские курорты из Челябинска смогут выполнять четыре авиакомпании

Допуски выдала Росавиация

Росавиация выдала допуск нескольким авиакомпаниям на полеты из Челябинска на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации 6 августа.

Допуск на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили следующие авиакомпании: «Сибирь» с периодичностью 3 раза в неделю по каждому направлению; «Россия» — 3 раза в неделю; «Уральские авиалинии» — также 3 рейса в неделю; «Азур Эйр» — 5 раз в неделю.

Авиакомпании «Азур Эйр» также выдан допуск на перелет из Магнитогорска в Хургаду с периодичностью 2 раза в неделю.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов»,— уточнили в Росавиации.

Решение о возобновлении авиаперелетов из Челябинска и Магнитогорска примет региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в конце июля Росавиация выдала допуск двум авиакомпаниям на полеты из Челябинска в Израиль и Таиланд.

Кроме того, ведомством разрешены прямые перелеты из Челябинска в Грецию, Испанию, Узбекистан, Азербайджан и на Кипр.

С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Доминиканой, Бахрейном и Молдавией.