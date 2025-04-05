Рейс в Шарм-эль-Шейх задержали в аэропорту Челябинска на 4 часа

Самолет еще не прибыл в столицу Южного Урала

Сегодня, 5 апреля, в челябинском аэропорту Курчатов рейс в египетский Шарм-эль-Шейх задержали на четыре часа. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен вылететь в 11:05, однако вылет перенесли на 16:20, передает ИА «Первое областное».

Уточняется, что рейс из Челябинска на египетский курорт — обратный. Самолет из Шарм-эль-Шейха должен был приземлиться в челябинском аэропорту в 9:45 и отправиться обратно в 11:05. Однако в столицу Южного Урала самолет прибудет только в 14:47 и вылетит в Египет в пятом часу вечера.

Причины задержки рейса в египетском аэропорту уточняются. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло в аэропорту и держать связь с авиакомпанией.