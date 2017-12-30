/ Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург перенесен из-за технических неполадок

Полеты в северную столицу отложили на вечер.

Сегодня, 30 декабря, из челябинского аэропорта не смог вылететь утренний рейс в Санкт-Петербург. Его отправление было назначено на 6 утра, однако из-за технической неисправности полет пришлось отложить. Сообщается, что в салоне самолета Airbus произошла разгерметизация.

30 декабря в 7:40 поступило сообщение об ожидании аварийной посадки самолета Аэробус А320. Самолет следовал по маршруту Челябинск-Санкт-Петербург. По предварительным данным, на борту находился 171 человек, в том числе 6 членов экипажа. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас пассажиры размещены в здании аэропорта, решается вопрос об отправки их резервным бортом.

Пассажиры рейса ПЛ 6462 авиакомпании «Россия», предварительно, вылетят в 19:00 по местному времени. — говорится на сайте международного аэропорта «Челябинск».

Отметим, что сейчас техническая служба аэропорта разбирается в обстоятельствах ЧП.

