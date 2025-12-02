Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Челябинск отменили

Пассажирам объяснили, что полет не состоится по техническим причинам

Дневной рейс из Москвы в Челябинск отменили. Пассажиров посадили в самолет, но позже объявили, что по техническим причинам полет не состоится, рассказал читатель 1obl.ru.

Экипаж должен был вылететь из Шереметьево в Курчатов в 14:05 по Москве. Читатель сообщил, что всех пассажиров высадили с борта и отправили назад в аэропорт.

«Пока новое время вылета стоит на 15:40, нас только в аэропорт обратно выгрузили», — рассказал подписчик.

Ранее писали, что авиарейсы из Челябинска в Норильск несколько раз переносили из-за снегопада.