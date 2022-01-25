«Рецепт вывела сама»: копейчанка отказалась от магазинного хлеба и печет только домашний

Девушка самостоятельно делает закваску и готовит булки и батоны

25 января отмечается не только День студента, но и день Татьяны Крещенской. Раньше в этот день было принято убирать дом после январских праздников и печь хлеб. Старшая в семье женщина пекла большой хлеб и отламывала по кусочку каждому члену семьи.

А копейчанка Кристина Дудина уже несколько лет печет хлеб на всю семью и даже на продажу. Девушка отказалась от покупной выпечки и не использует в своей продукции дрожжи. Почему, Кристина рассказала ИА «Первое областное».





— Как давно вы начали выпекать хлеб и почему?

— Печь я начала давно, порядка 6—7 лет назад. Мне перестал нравиться вкус покупного хлеба. Мне нравится готовить, и захотелось попробовать самой выпекать хлеб, так как бабушка моя пекла домашний хлеб. Но и покупала. Но когда была возможность, пекла его сама. Я решила тоже попробовать, получилось, понравилось. Изначально пекла только обычный хлеб на дрожжах, которые покупала в магазине, в принципе все устраивало. К бездрожжевому я пришла после посещения семинара о здоровом питании в целях оздоровления себя и своей семьи. Дрожжи — это очень вредно, много начиталась, стало страшно. Начала выводить закваску — процесс это очень долгий, как оказалось. Я только закваску выводила месяца три, потом училась печь очень долго, месяца три, может, дольше. Ничего не получалось — либо не поднимался, либо кислый был, было не так, как сейчас.

— Сейчас полностью отказались от магазинного хлеба?

— На данный момент хлеб магазинный мы не употребляем. И не только хлеб, это касается практически всего питания: никакие булочки, пироги, хлебы, батоны и тому подобное мы не покупаем, а печем только свое. На данный момент я пеку на закваске, даже дрожжи покупать не приходится.

— Сложно ли готовить хлеб? Какие нужны ингредиенты?

— Хлеб готовить несложно, если приноровиться, если рука набита, как и любое дело: просто так не сделаешь, пока не разберешься. Нужна мука, вода и основной компонент — сама закваска, добавки при необходимости.





— Как вы научились готовить хлеб?

— Нашла рецепты в интернете, посмотрела ролики. В итоге я что-то свое добавила, что-то взяла из интернета — все-таки вывела закваску, нашла базовые рецепты, построила их под себя. Куча всяких групп, информации, главное — ее правильно обрабатывать и понимать, потому что и самый простой рецепт у человека неподготовленного может не получиться.

— Как приготовить самый простой хлеб, сколько на это необходимо времени?

— Для самого простого хлеба необходимы вода, мука, соль, возможно, немного меда и достаточное количество времени. На настаивание закваски требуется около 8—10 часов. Далее замес теста занимает небольшое количество времени и еще настаивание самого теста плюс изделия — порядка 4—6 часов, зависит от рецептуры, состава. В среднем на булку хлеба уходит в районе 20 часов.

— Где и из чего печете хлеб?

— Мука любая, кроме пшеничной муки высшего сорта. Пеку в духовке, хлебопечка меня не устраивает, так как там можно выпекать по 1—2 булки — непрактично, очень дорого выходит. Я пеку хлеб не только для себя и семьи, но и на продажу. Пользуется спросом хлеб из цельнозерновой, ржаной и пшеничной муки.





— В вашей семье любят хлеб, часто угощаете гостей?

— Выпечку в семье любят все, и друзья все любят. Есть пара человек, кому нравится, но все же покупают в магазине: по их мнению, хлеб недостаточно пушистый, как в пекарне, — из-за закваски. Чтобы хлеб был пушистым, нужно добавить дрожжи, но я их не употребляю ни в каком виде.

— Долго ли хранится домашний хлеб?

— Срок хранения — один из огромных плюсов, так как хлеб хранится до 10 дней, особенно если без семян и фруктов. Если убрать его в холодильник, то срок продлится, но обычно хлеб столько не лежит, мы его съедаем. По отзывам друзей и семьи, хлеб хранится очень долго.