Рецепт статьи и шаурмы: о чем спросили «Первые» челябинского журналиста

Редактор «Первого областного» стала героем «Классной встречи»

Челябинского журналиста Анну Махнину пригласили на встречу с участниками «Движения Первых» в селе Долгодеревенском. С «Классной встречи» начался модульный форум, на который приехали 250 школьников и педагогов из школ Сосновского района Челябинской области.



Анна Махнина работает редактором в информационном агентстве «Первое областное». До этого возглавляла районное СМИ — «Сосновскую ниву». Она рассказала о работе редактора и особенностях личности журналиста.

По просьбе зала определили топ-5 качеств для журналиста: общая эрудиция, вечное любопытство, коммуникабельность, ответственность, обучаемость.

Поговорили и о минусах журналистики — такой вопрос задала будущая студентка журфака. Одной из отрицательных сторон профессии Анна назвала стертую грань между трудом и отдыхом. Порой журналисту сложно отключиться от темы, от информационной повестки. Это мешает восстанавливать силы.

Рассказывая о «Первом областном» Анна обратила внимание ребят на технологичность процессов, высокий темп работы, специализацию по темам и разнообразие электронных площадок.

Поводом для гордости журналист назвала хорошую работу коллег — за них она готова гордиться снова и снова. У Анны есть и свои достижения в журналистике — например, победы в конкурсах профессионального мастерства областного и всероссийского уровня. Эти поводы для гордости она считает мимолетными. Главным же достижением называет семью и детей.

«Это люди, которых я люблю, с ними спокойно и хорошо. Меня может расстроить что-то. Дома я все расскажу мужу или детям. Мы поболтаем, обсудим и станет понятно, что делать дальше», — сказала Анна Махнина.

Зал особенно оживился, когда речь зашла о хобби. Журналист упомянула о рецептах фирменных блюд, которые готовит в свободное время. Школьники попросили поделиться рецептом шаурмы. Повторим его: обжаренное и соленое куриное филе, маринованные огурцы, свежие помидоры и майонез с чесноком завернуть в лаваш и обжарить с двух сторон на сковородке.

Что же касается рецепта «как написать статью», журналист посоветовала начинать с заголовка и выносить в начало текста важное или интересное, то, о чем хочется рассказать в первую очередь. А если не пишется — читать «Одиссею» Гомера. Текст этого произведения упорядочивает работу мозга.

Вспомнили и о пионерском прошлом, ведь «Первые» — это, по сути, те же пионеры. Лозунг «Пионер — всем ребятам пример» актуален по-прежнему. А сбор макулатуры сейчас воспринимается как первая ступень к журналистике. Ведь эти акции были возможны благодаря умению пионеров общаться с людьми.

От «Первого областного» «Движению Первых» журналист дала совет, как не растеряться в обилии проектов и задач.

«Выделяй главное и верь в себя. У тебя точно получится», — рекомендовала школьникам журналист.