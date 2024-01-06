Ретро-поездку на автобусе-гармошке организуют в Челябинске 6 января

Рассказываем, как будет следовать легендарный «Икарус»

Сегодня, 6 декабря, в Челябинске состоится ретро-поездка на легендарном автобусе-гармошке «Икарус-280». Жителей города приглашают прокатиться на транспорте времен СССР и сделать фото на память, сообщили в телеграм-канале «Автобусный парк Челябинска».

Автобус стартует в 11:00 от остановки «Автобусный парк» и в 12:30 от железнодорожного вокзала и будет следовать по маршруту № 64.

Посадка пассажиров предусмотрена только на указанных остановках.

Ранее ретро-поездку на автобусе-гармошке устраивали к 287-летию Челябинска.