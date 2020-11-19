Строительство нового вокзала вместо «Центрального» в Челябинске пока не планируется

Специалисты ЮУрГУ до конца этого года определят, нужны ли областной столице дополнительные станции.

Решение о возведении в Челябинске вокзалов вместо закрывающегося в феврале следующего года «Центрального» возле Дворца спорта «Юность» будет принято на основе схемы маршрутной сети. Её до конца года должны представить специалисты ЮУрГУ. Схема, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации города, создаётся в рамках агломерации «Большой Челябинск». Именно по ней определят, нужны ли областной столице дополнительные станции.

«Таким образом сейчас речи о создании автовокзала или станции в Тракторозаводском районе не идет. От лица администрации города добавим, что там действительно ведется строительство, но — согласно выданному в 2016 году разрешению — автомобильного центра»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас, по данным регионального Минтранса, в Челябинске действуют три автовокзала: «Северные ворота», «Южные ворота» и «Центральный». Последний расположен в центре города, возле Дворца спорта «Юность». Он прекратит свою работу в феврале 2021 года. Такое решение было принято администрацией области на основе выбора челябинцев. Соответствующее распоряжение уже подписано Алексеем Текслером.

В мэрии Челябинска добавили, что транспортные потоки, в числе которых межгородские, межрегиональные и международные рейсы, будут распределены между двумя оставшимися вокзалами. Жители Челябинска не испытают трудностей из-за закрытия «Центрального», уверены в мэрии.