Решение о дистанте в Челябинской области будут принимать сами муниципалитеты и школы

Первыми на такой вид обучения переходят учебные заведения Снежинска

Власти Челябинской области отказались от массового закрытия школ из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковидом. Первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила такое решение оперштаба во время пресс-конференции в среду, 2 февраля.

«Было бы неправильно лишать возможности обучаться очно всех школьников региона, ведь ситуация в территориях и в отдельных школах сегодня разная. Поэтому мы дали возможность муниципалитетам и самим школам принимать такое решение самостоятельно», — пояснила Ирина Гехт.

Для объявления карантина или дистанционного обучения в школах сегодня действует такая схема.

Если кто-то из класса заболел коронавирусом, класс отправляют на изоляцию.

Если пятая часть детей в классе болеет ОРВИ, класс отправляют на карантин. Если ОРВИ болеет 20% детей по всей школе, на карантин отправляется целая школа.

Также директор школы имеет право переводить детей на дистант, чтобы предотвратить вспышки заболеваемости ОРВИ и ковидом.

Первыми своим правом отправить школьников на дистант воспользовались в закрытом городе Снежинске. По предписанию главного санитарного врача города все школы Снежинска неделю будут работать в дистанционном режиме.

Челябинск, по словам Ирины Гехт, не нуждается в массовом закрытии школ, так как эпидситуация также значительно отличается и по районам, и по конкретным школам.