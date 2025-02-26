Решение коммунальных вопросов военного городка в Чебаркуле контролирует Генпрокуратура

Планируются капремонт домов и строительство газовых котельных

В военном городке Чебаркуля занимаются решением коммунальных вопросов. К генпрокурору РФ поступали обращения из-за подтопления подвалов многоквартирных домов, ненадлежащего содержания общего имущества и придомовой территории. Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев лично проинспектировал ход и результаты проводимых работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После вмешательства надзорного ведомства в военном городке заменили ветхие инженерные сети, убрали воду из подвалов и просушили их. В индивидуальных тепловых пунктах шести домов уложили дренажный материал. Наиболее подверженные подтоплению многоквартирники получили насосы и водоотводные трубы. Также обеспечено содержание общего имущества и своевременный вывоз мусора. Контейнерные площадки установлены.

Срок капитального ремонта домов перенесли на 2025 год. Вместе с этим запланировано строительство трех блочных газовых котельных. В бюджете региона на эти цели предусмотрено более 400 миллионов рублей.

Сергей Зайцев во время визита в военный городок пообщался с местными жителями. Также замгенпрокурора провел оперативное совещание с заместителем губернатора Андреем Фалейчиком, министром жилищно-коммунального хозяйства Людмилой Алпатовой, и. о. начальника государственной жилищной инспекции Юлией Тураровой, гендиректором регионального оператора капитального ремонта Виктором Тихоненко и и. о. главы Чебаркульского городского округа Михаилом Панариным.

Участники встречи обсудили конкретные сроки завершения оставшихся работ. Подняли вопрос разработки проектно-сметной документации для водопонижения и ликвидации подтоплений многоквартирных домов, обустройства автомобильных дорог и тротуаров.