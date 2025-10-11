Репродуктивное здоровье девочки зависит от поведения мамы

О роли самого близкого человека рассказала главный детский гинеколог Челябинской области Валентина Долгушина

11 октября в мире отмечают День девочек. Дата призвана защищать права несовершеннолетних и заботиться об их здоровье. Как сохранить потенциал будущей мамы и что нужно сделать мамам сегодняшним, чтобы с радостью встречать внуков, — поговорили с доктором медицинским наук, профессором, профессором кафедры акушерства и гинекологии ЮУГМУ, главным внештатным специалистом, гинекологом детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Челябинской области и УрФО Валентиной Долгушиной.

— Валентина Федоровна, здравствуйте. Мы постарались собрать вопросы, с которыми сталкиваются родители девочек и сами девочки в обыденной жизни. Итак, первый: влияет ли ношение подгузников в младенчестве на репродуктивное здоровье?

— Подгузники сейчас — неотъемлемая часть гигиены девочки, это не обсуждается. В ряде случаев они могут служить причиной контактного дерматита. Но это, как правило, зависит от состояния ребенка, склонности к аллергическим состояниям, к опрелостям. Педиатры очень четко обозначают, что нужно своевременно девочку приучить жить уже без памперса. Но без них ни в коем случае нельзя, если, конечно, предстоит длительная прогулка, перемещения какие-то. Все в разумных пределах. Ношение подгузников на репродуктивное здоровье не влияет.





— Нужны ли специальные средства для интимной гигиены ребенка?



— Самым главным в плане гигиены девочек средством является обычная проточная вода. У девочек постарше в период менструаций возникает потребность в специальных средствах, они сейчас широко представлены в аптеках. Поэтому можно смело прийти в аптеку, сказать возраст девочки, и, в зависимости от возраста, вам предложат сертифицированные продукты. Но для ежедневного пользования они ни в коем случае не нужны.

— Когда пора обращаться к детскому гинекологу? В каком возрасте?

— Чаще всего нужно обращаться, конечно, когда возникают какие-то проблемы, жалобы, но можно прийти и в профилактических целях. Я думаю, что надо обозначить единственный повод, и к этому наши девочки и их мамы не приучены: девочка обязательно должна прийти к гинекологу детского и юношеского возраста, когда она начинает жить половой жизнью.

— А в сентябре этого года ввели уже в обязательный реестр медосмотров детей-дошкольников...

— В России профилактически девочек осматривают согласно строго регламентированному приказу. На сегодняшний день он поменялся: с 6 лет впервые с целью профилактики надо прийти к гинекологу на осмотр. А затем провериться в 13, 15, 16, 17 лет. Особенно очень важен возраст 13 лет, чтобы девочка обязательно попала в фокус внимания гинеколога. Нужно оценить ее половое развитие. Но до 15 лет мы можем профилактически осматривать девочку только после информированного согласия родителей. И вот у нас иногда здесь возникают проблемы, и не все мамы подписывают это информированное согласие.

Я хочу особо подчеркнуть, можно даже сказать, судьбоносную значимость для девочек посещения этих профилактических осмотров.

— Почему именно в 13 лет?

— Это очень важный возраст, когда мы можем по своим критериям оценить, правильно или неправильно происходит половое развитие девочки, чтобы не пропустить нарушение становления репродуктивной системы. Если мы вовремя вмешаемся, то, действительно, девочку мы освободим от очень многих проблем в будущем.

— А как правильно настроить ребенка перед посещением гинеколога?

— Этот вопрос я считаю несколько надуманным. Всегда говорят: девочки боятся идти к гинекологу. Конечно, в 6 лет ей надо объяснить, что за доктор. А девочки 13, а уж 15 лет, поверьте мне, все знают. Конечно, даже взрослая женщина, когда идет к гинекологу, испытывает напряжение, правда? Просто мама должна очень по-доброму, конкретно объяснить, что будет. Мы тоже стараемся, чтобы для нее это было как-то спокойно. Обычно рассказываем, что ей сейчас предстоит. Поэтому у нас таких проблем сегодня не возникает. Это модный вопрос. Но он не настолько существенный, как может показаться.

— В каком возрасте в норме начинается менструация?

— На сегодняшний день в норме считается, когда первая менструация приходит в возрасте 12—13 лет. Если до 11 лет, надо обязательно обратиться к гинекологу и, так сказать, оценить ситуацию. На нашем языке это несколько преждевременно. А вот если у девочки в 15 лет нет менструации, это проблема. Поэтому здесь нужно очень уже четко оценивать ситуацию, разбираться.

Чаще всего в настоящее время у девочек встречается нарушение менструального цикла. Вот это та проблема, с которой нужно обязательно разобраться. Разобраться своевременно, грамотно поставить диагноз. Потому что от этого зависит репродуктивное будущее девочки.

— С чем вы это связываете? Режим неправильный, питание?

— Очень много причин. Ими могут служить чрезмерная физическая нагрузка, стрессы, нарушение питания. Плохо, когда дефицит массы тела, но и плохо, когда избыточная масса. Для девочки важно хорошее психоэмоциональное окружение. Она действительно должна вращаться среди доброты, чтобы ее любили. Недолюбленные девочки в будущем — очень плохо. И эту любовь дает семья, окружение.

— А вы как считаете, современные девочки сталкиваются с большей нагрузкой в плане учебы, требований общества?

— Да. Безусловно. Я очень много работаю в специальности и могу сказать, без всякого сомнения: сегодня девочки испытывают очень большие нагрузки — две-три школы, масса каких-то еще занятий, репетиторство, нагрузка перед экзаменами. Все это очень влияет на менструальную функцию.

Жизнь сегодня очень интересная, но она очень насыщенная. Девочки хотят выглядеть красиво, и им это, безусловно, нужно прививать. Самое главное: мама должна быть рядом. Мама — красивая, обязательно добрая, любящая. Вот тогда и девочка будет здоровая. Мама должна быть примером. Это очень важно в жизни девочки. Это большая работа, это ответственность мамы, ответственность родителей.