Репортаж о жизни: фотограф из Аши — о тонкостях семейной съемки

Анастасия Балкина вышла в финал всероссийского конкурса Russian Photo Awards 2021

Фотограф из Аши Анастасия Балкина вышла в финал всероссийского конкурса Russian Photo Awards 2021. В конце 2021 года она отобрала и отправила на конкурс три авторские фотографии, и все они вошли в топ-100 конкурса. После посещения церемонии награждения в Санкт-Петербурге молодой фотограф поделилась своими эмоциями, планами и секретами с корреспондентом Первого областного информационного агентства.

Анастасия Балкина начала заниматься фотографией два года назад. Сначала она просто хотела, чтобы у ее маленьких детей были красивые фото в альбомах. Первую камеру ей подарил муж. Постепенно съемки затянули молодую маму, и она прошла обучение по организации фотосессий для новорожденных. Полгода женщина работала только с младенцами, которым нет и двух недель.

Постепенно от съемки малышей Анастасия перешла к семейным фото и взяла псевдоним Анастасия Мур. А с недавнего времени она начала сотрудничество со студией Gorzavodfilm в качестве видеооператора производственных и рекламных роликов.

«Фотографии в студии, в декорациях, в прокатных платьях — это не про меня. Я прихожу домой и фотографирую жизнь. Такую, какая она есть. Ворчливый папа, чумазый ребенок, заботливая мама — это и есть жизнь — „лайфстайл“. Семейная фотография для меня — это ценность, репортаж о жизни отдельно взятой семьи, чтобы через года открыть альбом и посмотреть, какой была квартира, мама, папа, домашний любимец», — рассказывает о своем новом направлении в фото Анастасия.





В декабре 2021 года Анастасия наткнулась в «Инстаграме» на пост о ежегодном конкурсе Russian Photo Awards и приеме работ. Недолго думая, она отобрала три фотографии в номинациях «Семья», «Дети» и «Черно-белое». Уже в конце января женщине пришло уведомление, что ее фотографии номинированы в финал.

Анастасию пригласили в Санкт-Петербург на торжественное мероприятие при поддержке министерства культуры города.

«Это было незабываемо! Находиться здесь — такая честь для меня, такое волнение. Сказали бы мне два года назад, что я буду общаться с лучшими фотографами страны, — я бы не поверила!» — рассказала Анастасия о своих эмоциях уже после церемонии.





В своих призовых работах Анастасия отразила историю поколений. Это одна из ее любимых тем в семейной фотосъемке. Более того — в течение 2022 года Анастасия хочет провести бесплатный фотопроект «Колесо Сансары», в котором соберет портреты прабабушек и их правнучек.

«Четыре года назад не стало моей любимой бабушки. В воспоминаниях из детства у меня сохранилась картинка: советский сервант, старый телевизор, торшер с красивыми переливающимся висюльками и самые вкусные блинчики со смородиновым вареньем и сметаной. Когда я снимаю прабабушек с внуками, то как будто попадаю в детство. Эта забота, трепет, доброта. И руки! Я думаю, все помнят руки любимой бабули! Поэтому этот проект я и хочу реализовать. Для меня это дорого, в самое сердце», — признается Анастасия.

Она приглашает южноуральцев принять участие в своем новом фотопроекте.



