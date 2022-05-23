Ремонт женского туалета от Domestos выиграла школа в Озерске

В санитарной комнате для девочек работает две кабинки из пяти

В Челябинской области средняя общеобразовательная школа № 32 Озерска с углубленным изучением языка вошла в число победителей акции «Терпеть нельзя учиться!». Учреждение на Герцена, 12 выиграло ремонт туалета от бренда Domestos. Челябинский лицей № 97 — годовой запас дезинфицирующих средств.



«Благодарим за интерес к школьной программе Domestos и с радостью объявляем пять школ-победительниц, которые получат ремонт туалетов от нашего бренда. Это школа № 603 и гимназия № 227 в Санкт-Петербурге, лицей № 25 имени Ватутина в Димитровграде, лицей № 9 в Волгограде и СОШ № 32 в Озерске», — говорится на официальном сайте конкурса.

В озерской школе за счет компании отремонтируют санитарную комнату для девушек. Традиционное фото до и после Domestos покажет по окончании работ. На момент выхода материала снимки «убитых» санузлов на сайте конкурса недоступны. Их состояние можно себе представить лишь по описанию.

«Последний ремонт в женском туалете СОШ № 32 на улице Герцена, 12 в Озерске проводился 10 лет назад. Одновременно в рабочем состоянии находится не более двух кабинок из пяти. Сантехническое оборудование устарело, поэтому постоянно приходится его ремонтировать. Плохо работает канализационная система, требуется замена старых труб. Кабинки не закрываются, кафель местами крошится. Нет зеркала. У керамических раковин верхний слой с трещинами. Смесители старые, „гусаки“ ржавые», — перечислили проблемы в СОШ № 32 Озерска участники акции.

Отправители заявки на участие в конкурсе написали, что хотели бы в итоге получить уютную чистую приватную «выручай-комнату» с новыми коммуникациями (для этого необходимо привести в порядок сливной трап и установить новые унитазы), энергосберегающими сенсорными смесителями для воды, раковины с переливом и зеркала.

«Вместо одноразовых полотенец установить электросушилку для рук, эстетичные и надежные шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Одну из пяти кабинок оборудовать биде с душевой насадкой по современным требованиям санитарных норм и правил», — добавили участники конкурса из СОШ № 32.

Еще 50 школ получат годовой запас средств Domestos. Среди них — лицей № 97 Челябинска на Кирова,13б. Заявку на участие в конкурсе подавала мама первоклассницы.

«Участвуя в акции, я хоть увидела, как выглядит туалет школы, где учится моя дочь. Очень много санитарных комнат будут так выглядеть после ремонта. Но мы бы не отказались от набора чистящего средства. Так как чистота — залог здоровья», — написала женщина.