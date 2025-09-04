Ремонт тепломагистрали в Металлургическом районе Челябинска близится к завершению

Городские сети модернизируют по программе «Большой ремонт 74»



В Челябинске близится к завершению масштабный ремонт тепломагистрали по улице 60 лет Октября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Работы стали возможны благодаря проекту «Большой ремонт 74», предложенному губернатором Алексеем Текслером. Глава региона поставил задачу завершить работы в срок, к октябрю 2025 года.

«На реализацию проекта на текущую дату направлено более 13 миллиардов рублей на более 130 объектов, которые реализуются практически во всех муниципальных образованиях Челябинской области. На сегодняшний день работы завершены на 51 объекте, включая площадные и линейные объекты», — отметила министр ЖКХ Челябинской области Людмила Алпатова.

Особое внимание уделено именно этому участку магистрали, который является основным источником тепла для жителей Металлургического района. За последние три года было заменено более двух километров изношенных коммуникаций, и сейчас завершается реконструкция еще одной магистральной сети, что обеспечит бесперебойную подачу тепла в северную зону района. Этот участок обеспечивает теплом и горячей водой около 550 домов, соцучреждений и административных зданий. Работы начались в начале июня 2025 года, движение на этом участке улицы было закрыто. Мы сообщали ранее, что ориентировочно ограничения продлятся до 30 сентября.

Тепломагистраль представляет собой крупный объект с трубопроводами диаметром 0,7 метра. На замену выделенных участков было выделено около 235 млн рублей, а сам проект входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Реконструкция была крайне необходима, поскольку состояние прежних труб оставляло желать лучшего — значительная часть изоляционного покрытия была утрачена, а бетонный лоток, в который уложены трубы, частично разрушен.

Специалисты прокладывают новые инженерные коммуникации, используя современную технологию утепления пенополиуретановой оболочкой (ППУ-изоляция) и устанавливая надежные конструкции нового железобетонного лотка.

Кроме того, программа «Большой ремонт 74» предусматривает модернизацию значительных объемов инженерных коммуникаций. В Металлургическом районе планируется обновить порядка 11,6 километров линий водо- и теплоснабжения общей стоимостью 1,3 миллиардов рублей. В целом, по Челябинску в 2025 году запланировано обновление 95 километров инженерных магистралей различного назначения, включая 30 километров сетей отопления.

В МинЖКХ также отмечают, что продолжаются активные работы по другим объектам программы «Большой ремонт 74». В стадии завершения находятся тепловые сети протяженностью около 4 километров в Пластовском и Чебаркульском округах, а также завершается строительство и монтаж газораспределительного пункта (ГРП), через который голубое топливо поступит в Утарку (Агаповский район). В целом, в регионе находится в высокой степени готовности модернизация более 100 километров инженерных сетей.