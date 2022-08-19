Ремонт школы в Карталинском районе, где жили погорельцы из Джабыка, подорожал на 10 млн

Здание было построено в середине прошлого века

Алексей Текслер осматривает соцобъекты в Еленинском поселении, чьи населенные пункты Джабык и Запасное в 2021 году пострадали от лесных пожаров. В поселке Новокаолиновом впервые проходит капремонт школы, в Джабыке проектируют новый ФОК, а бывшие погорельцы жалуются на условия в новых домах.

68-летнее здание Новокаолиновской школы в июле 2021 года стало организационным центром борьбы с огнем, наступавшим на Еленинское поселение. Здесь был пункт временного размещения жителей Джабыка и Запасного, чьи дома уничтожил пожар. Затем здесь же проходили заседания штаба по чрезвычайным ситуациям. Тогда же Алексей Текслер, несколько дней работавший в Джабыке и после навещавший Еленинское поселение, дал поручение отремонтировать школу.

Работы начались в апреле, и на сегодня фасад школы и внутренние помещения выглядят хуже, чем год назад. Подрядчик оценивает готовность школы в 50 процентов и обещает сдать объект в срок — к 30 сентября. Почти сразу выясняется, что ремонтные работы подорожали на 40 процентов, примерно на 10 миллионов. По словам министра образования региона Александра Кузнецова, его ведомство обращалось в федеральное Минпросвещения, но дополнительных денег добиться не смогли.

Подрядчик, представитель ООО «Опора-СТ», и глава Карталинского района Анатолий Вдовин объясняют это весенним подорожанием стройматериалов и не предусмотренными проектом проблемами: мол, только приступили к ремонту фасада — и он начал сыпаться, то же случилось с внутренними стенами, когда попытались приступить к заливке полов.

«Пальцем ткнули — и сыпется», — развел руками подрядчик.

«А на стадии проектирования пальцем ткнуть было нельзя? Я тут два дня жил, мне еще пожить, чтобы работа пошла? Что было бы, если бы я не приехал сюда и не поставил вопрос о финансировании? Министерство передает проблему в муниципалитет, там инициативы нет. Поскольку к 1 сентября школу явно не сдадут, учеников разведут по другим точкам: в новокаолиновские детский сад и ДШИ и школу в самой Еленинке», — возмутился Алексей Текслер.

Следующий объект — место, где должен быть построен обещанный губернатором жителям Джабыка физкультурно-оздоровительный комплекс. Муниципальный контракт на подготовку проекта и строительство администрация Карталинского района заключила с ООО «Новая Уральская Компания». ФОК должен быть построен к 1 июня 2023 года. Сейчас его проект проходит экспертизу.

С руководителем фирмы-подрядчика Рустэмом Насыровым Алексей Текслер приветливо поздоровался: «Новая Уральская Компания» в 2020 году в рекордные сроки сдала инфекционную ковидную больницу и отлично себя зарекомендовала. Губернатор попенял строителю, что сегодня тот не ведет в Челябинской области никаких объектов кроме небольшого в общем-то ФОКа.

Проект Алексея Текслера также удовлетворил. Глава региона, однако, попросил предусмотреть на территории комплекса не вошедшие в проект летние спортобъекты, например площадку для воркаута. Глава района получил поручение организовать удобный подъезд к ФОКу.

«Комплекс не только для жителей Джабыка, его будут посещать гости из других населенных пунктов: Еленинки, Запасного, а благодаря новой дороге — и из Парижа», — отметил Алексей Текслер.