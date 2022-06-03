Ремонт популярной у туристов дороги начали в Златоусте

Средства на ремонт выделил глава региона Алексей Текслер

В Златоусте начали ремонтировать автомобильную дорогу к поселку Магнитка, сообщили в правительстве Челябинской области. Результат ремонта особенно оценят туристы, поскольку она ведет к одной из самых популярных вершин национального парка «Таганай» — Черной скале.

К осени дорогу протяженностью 7,7 километра полностью заасфальтируют. Ширина полос в каждую сторону составит три метра. Кроме того, появятся велосипедная и пешеходная дорожки протяженностью 6,5 километра.

Напомним, что дорога к Магнитке проходит мимо популярной у посетителей нацпарка «Таганай» Черной скалы. По мнению директора нацпарка Эльвины Новоселовой, новая дорога еще более повысит привлекательность этого туристического объекта.

«К открытию дороги мы обновим инфраструктуру экотуристического комплекса на Черной скале, этим мы занимаемся уже сейчас», — отметила Эльвина Новоселова.

В настоящее время ведется расчистка обочины будущей дороги. Следующий этап — земляные работы.