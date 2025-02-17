Ремонт на Косарева взяли под особый контроль в мэрии Челябинска

Работы осложнились из‑за большого количества инженерных сетей





Ремонт участка дороги на улице Косарева осложнился из-за большого количества обнаруженных инженерных сетей. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил взять этот вопрос под особый контроль, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в администрации.

На прошлой неделе на Косарева и Братьев Кашириных перекрыли дорогу для ремонта коммунальных сетей. Там будут укладывать новый канализационный коллектор. Протяженность работ — 50 метров.

После вскрытия участка рабочие обнаружили, что, помимо водоотведения, там проходит большое количество инженерных сетей: электричество, тепло.

«Будет укладываться временный канализационный коллектор, две нитки по 300 мм. Затем будет осуществлена перекачка, и после этого этот участок между двумя временными камерами будет восстановлен», — сообщил вице-мэр Александр Астахов.

Ранее сообщалось, что работы должны занять не меньше месяца, теперь же они, вероятно, сдвинутся. Общественный транспорт на этом участке будет работать в прежнем режиме.