/ Ремонт на участке Магнитогорск-Кизильское станет помехой для транспорта на 5 месяцев

Дорожники проводят реконструкцию моста.

Сегодня, 2 мая, вступило в силу ограничение движения на автодороге Магнитогорск-Кизильское. Дорожный работы продлятся 5 месяцев. Водителей просят внимательно планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

Со 2 мая по 30 сентября 2018 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств на 10 км автомобильной дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай Башкортостана в связи с выполнением планово-предупредительного ремонта мостового перехода через реку Сухая. — сообщили сайту «Первый областной» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, ранее о ремонте мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка предупредили в региональном Минтрансе. Также введено ограничение на 35 километре автомобильной дороги Аша — рабочий поселок Кропачева — Шарлаш в связи с выполнением работ по строительству мостового перехода до конца ноября.