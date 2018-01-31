/ Дорожные работы за 270 миллионов проведут на «Меридиане» в 2018 году

В последний раз автодорога обновлялась в 2010 году.

Крупнейшая магистраль Челябинска готовится к обновлению. Дорожные работы стоимостью в 700 миллионов рублей запланированы в Челябинске, в частности — на «Меридиане». Это позволит увеличить пропускную способность и улучшить транспортное сообщение между районами города.

В 2018 году дорожники приведут в порядок покрытие на протяжении почти 14 километров, направив на эти цели 270 миллионов рублей и уложив 317 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, на обновленной магистрали появится современная пластиковая разметка. Стоит отметить, что последний ремонт «Меридиана» проводился в 2010 году. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее стало известно о финансировании строительства дорог в Челябинской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Общее финансирование программы в регионе на год составит 2 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард из федерального бюджета и еще один — из областного. Челябинск получит 700 миллионов рублей, остальные средства будут направлены на региональные объекты.



