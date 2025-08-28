Ремонт коллектора и котельной в Увельском идет по программе «Большой ремонт 74»

Модернизация системы водоотведения уже завершена, а монтаж источника теплоснабжения закончат к отопительному сезону

В Увельском муниципальном округе Челябинской области завершилась реконструкция напорного канализационного коллектора раньше времени. Также идет строительство новой котельной в квартале Бугор. Проект по модернизации является частью программы жилищно-коммунальной инфраструктуры «Большой ремонт 74». Ее инициатором выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Муниципальным образованием разработан комплексный план, который поэтапно реализуется. В этом году заканчиваются два таких социально значимых объекта для поселка Увельского численностью десять тысяч населения и более. Модернизация этого коллектора назрела давным-давно», — отметила замминистра жилищно-промышленных хозяйств в Челябинской области Елена Шевцова.

Протяженность коллектора составляет 7 километров. Ему уже более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. За время модернизации аварийный участок заменили и установили новый прибор для измерения количества отработанных вод. Благодаря реконструкции муниципальное предприятие сэкономит более 5 миллионов рублей в год. Новый коллектор не только улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг, но и экологическую ситуацию в районе.





Также продолжается модернизация новой блочно-модульной котельной в квартале Бугор. К ней подключены 48 домов Увельского района. Старая котельная, которой уже 46 лет, приносила ежегодные убытки более двух с половиной миллионов рублей в год.

«Потребители этой котельной постоянно обращались и говорили, что зимой иногда они испытывают пониженную температуру у себя в помещениях. Мы никак не могли с этим побороться, потому что котельная была очень удалена от поселка и качество теплоснабжения очень сильно снижалось. Сегодня новая котельная перенесена гораздо ближе — на полтора километра к основному потребителю, в первую очередь к многоквартирным домам», — рассказал глава Увельского района Сергей Рослов.

Новая котельная обеспечит теплом десять социальных объектов, в том числе школы, детские сады и другие муниципальные сооружения, а также 48 многоквартирных домов, которые испытывали проблемы с теплоснабжением.





На сегодняшний день уже завершен монтаж основного здания котельной, установили новое оборудование и начали строительство теплотрассы протяженностью 600 метров. Также проводят работы по подключению к сетям газо- и электроснабжения. Все режимы эксплуатации будут предоставлены на автоматической карте, что позволит бесперебойно обеспечить теплом соцобъекты.

Также ведется монтаж сетей водоснабжения и водоотведения для работы котельной. Все работы завершат к началу отопительного сезона 2025—2026 годов.

Автор: Елизавета Михно