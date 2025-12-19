Ремонт автодороги Октябрьское—Новомосковское возобновят в 2026 году

На плохое состояние проезжей части местные жители пожаловались президенту

Одним из вопросов, отправленных президенту, но так и не заданных во время «Итогов года» с Владимиром Путиным, был вопрос о плохом состоянии автомобильной дороги Октябрьское-Новомосковское. На жалобы жителей региона оперативно ответил Миндортранс Челябинской области.

«Ненормативное состояние дороги вызвано в том числе большим трафиком большегрузного транспорта, который движется с нарушением весовых параметров вопреки установленным знакам — ограничения по массе 20 тонн», — объяснили причину проблемы в ведомстве.

Восстановление дороги началось еще в 2024 году. Уже отремонтированы четыре километра на участке Октябрьское-Крутоярский-Петровский с 11 по 15 километр. В сентябре этого года состоялся аукцион по выбору подрядной организации, которая продолжит ремонтные работы в 2026 году.

Ремонт участка с 0 по 11 километры автодороги Октябрьское-Крутоярский-Петровский запланирован на 2026–2027 годы. Однако подрядная организация обещает вести работы опережающими темпами и завершить их в течение года.

Так, в следующем году будет уложена асфальтобетонная смесь на участке с 15 километра до поворота на Новомосковское и от Новомосковского до автодороги Октябрьское-Крутоярский-Петровский.

Всего в 2026 году на маршруте Октябрьское—Новомосковское отремонтируют 17,6 километра проезжей части.