Рельсовый путь на Свердловском тракте станет бесстыковым

Челябинские путейцы приступили к ремонту с применением жидкого металла

Вскоре пассажиры трамваев смогут оценить плавный ход вагонов по Свердловскому тракту. Путейцы приступили к ремонтным работам на перегоне «Лакокрасочный завод» — «Ветлечебница», работы ведутся по ночам, сообщает пресс-служба ЧелябГЭТ.

Ремонт рельсового пути осуществляется при помощи спецтехнологии: сварки стыков жидким металлом — расплавленной термитно-алюминиевой смесью.

После Свердловского тракта команда «алюмотермитчиков» перебазируется на проспект Победы, где планируется отремонтировать пути от улицы Каслинской до Чичерина в обоих направлениях.