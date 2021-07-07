Реку Миасс в районе новой набережной дополнительно очищают от мусора

Водный комбайн будет работать до ноября

Прямо сейчас на реке Миасс работает техника: специальными ножами машина срезает водоросли, разгоняет ряску и оставляет после себя полоску чистой воды. Которую тут же снова затягивает.

«Уровень воды сильно упал, река застаивается. Кроме того, на внешний вид влияют донные отложения. Требуется капитальная очистка, но это совсем другие деньги. Сейчас мы готовим проект по очистке Миасса с привлечением федеральных и бюджетных средств. Рассчитываем, что уже в следующем году средства на это выделят. А на лето-2021 бюджет очень ограничен, за 6,3 миллиона подрядчик срезает водоросли, убирает крупный мусор. Если этого вдруг не происходит — мы готовы рассматривать фотофакты», — комментирует заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По плану за это лето компания «Акватехника» должна очистить акваторию Миасса в границах от пруда Коммунар до опор неслучившегося конгресс-холла. Впрочем, как и в прошлом году. И отчасти в позапрошлом.





В ходе торгов, кстати, в техническом задании от министерства экологии Челябинской области было прописано «поддержание в удовлетворительном эстетическом состоянии очищенной в прошлые годы акватории», а кроме того — работы на новом участке между мостами по улицам Братьев Кашириных и Новомеханической. Однако эту информацию Виталий Безруков назвал недостоверной.





Добавим, что вдоль новой набережной от филармонии до фундамента конгресс-холла насыпана специальная техническая дорога, которую «сгребут» грейдером к открытию набережной. И тогда Миасс в своем самом широком месте станет еще мельче.