Реку Миасс в Челябинске очистят от островов пуха

С начала июня на воде скопилось много грязи

В черте Челябинска проведут очистку водной поверхности Миасса. С наступлением жары и активным цветением тополей на водной глади стали скапливаться крупные дрейфующие пуховые пленки. Их ликвидацией займутся сотрудники Центра экологического мониторинга Челябинской области.

Также на реке уберут не только отложения пуха, но и бутылки, старые ветви и другой мусор. Сейчас его убирают вручную, с 16 июня на реку выйдет более серьезная техника.

Также в Минэко напомнили о защите природы и попросили уважительно относиться к окружающей среде.

«Давайте будем беречь реку Миасс, парки, скверы, улицы и дворы Челябинска! Ведь чисто в первую очередь не только там, где убирают, но и там, где не мусорят», — отметили в министерстве.

Напомним, ранее челябинцам продемонстрировали тяжелую технику, которую будут применять для расчистки Миасса. Также на реке займутся работой по ликвидации иловых отложений.

