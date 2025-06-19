Реку Миасс в Челябинске чистят трактористы

Для этой работы они специально прошли переобучение

В Челябинске возобновили работы по очистке реки Миасс от донных отложений. На воду вывели спецтехнику. За управлением маломерных судов специально обученные люди. Мы поговорили с и. о. начальника Центра экологического мониторинга Александром Машкиным, узнали, что это за работа и в чем ее особенности.

Люди, которые чистят Миасс, являются сотрудниками отдела обеспечения гидро-механизированных работ Центра экологического мониторинга. Они специально обучены вождению маломерных судов, а на самом деле это машинисты и трактористы.

Свои машины специалисты готовят к работе самостоятельно. Обычно — на стоянке, без гаража, в разных погодных условиях. Когда техника ломается — рабочие своими силами делают ремонт, который необходим постоянно из-за непредвиденных ситуаций на воде.

Чтобы привести реку в надлежащий вид, специалисты работают в непрерывном режиме 8 часов. Управлять такой техникой напряженно. Она постоянно требует концентрации внимания. Для облегчения работы, рабочие делят участки на два направления: либо проходят косилкой для среза подводной и надводной растительности, либо грабли-коллектором для сбора всего мусора. Обычно это происходит в разные дни.

На сегодняшний день на воде работает техника с косилками, чтобы срезать всю подводную растительность после нереста рыб. Позже машины переведут в режим сбора и установят грабли-коллектор.

Интересные случаи в практике тоже были. Как-то рабочие спасли утку:

«Однажды мы увидели, как птица хватала рыбу, которая сидела на крючке. Мы вылавливали эту утку с крючком в горле, возили к ветеринару и возвращали», — вспоминает Александр.

Часто рабочим попадаются ондатры и бобры. Преимущественно, в районе пруда Коммунар. Напомним, работы в центре города проводят на участках от улицы Энгельса до конгресс-холла на набережной. Закончить уборку планируют к 31 октября.



Автор: Елизавета Михно