Ректором Южно-Уральского медуниверситета на 5 лет назначили Ольгу Абрамовских

Приказ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

В Южно-Уральском государственном медицинском университете сменилось руководство. Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко на должность ректора назначена Ольга Абрамовских. Новый ректор будет руководить вузом ближайшие пять лет.

Ольга Абрамовских — доктор медицинских наук, доцент. Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию с отличием в 1999 году по специальности «педиатрия». Сфера ее научных интересов включает иммунологию, молекулярную генетику, медицинскую микробиологию и вирусологию, а также персонифицированную медицину социально значимых заболеваний, сообщили в пресс-службе ЮУГМУ.

С сентября 2021 года Ольга Абрамовских заведовала кафедрой клинической лабораторной диагностики ЮУГМУ, с января 2023 года работала проректором по образовательной деятельности, а с марта 2024 года исполняла обязанности ректора.