Ректор ЮУрГУ призвал студентов не поддаваться на провокации ковид-диссидентов

Алексей Шестаков опубликовал видеообращение к сотрудникам и студентам вуза

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков записал видеообращение к студентам и сотрудникам вуза, в котором призвал не поддаваться на провокации и не доверять фейковой информации о прививочной кампании против коронавируса.



«Противоковидные мероприятия очень важны, ведь все мы хотим поскорее вернуться к стабильной жизни без пандемии. Перед нами стоит еще много задач, для которых нам понадобится много сил и здоровья»,— сообщил Александр Шестаков.

Ректор ЮУрГУ убежден, что только совместными усилиями можно победить пандемию, потому призвал не откладывать вакцинацию и внимательно следить за своим здоровьем.