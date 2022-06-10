Ректор ЮУрГУ попал под санкции Украины

Санкции предусматривают блокировку активов в стране

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков попал под санкции Украины. Фамилия руководителя челябинского вуза появилась в документе, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского 9 июня.



Помимо Александра Шестакова, в списке ещё 260 ректоров — Виктор Садовничий (МГУ), Анатолий Александров (МГТУ), Петр Глыбочко (Московский государственный медуниверситет) и Алексей Демидов (СПбГУПТД).

У всех, кто попал в список, будут заблокированы активы на территории Украины. Также на них действует запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский также подписал указ о персональных санкциях против 236 вузов России.