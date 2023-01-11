Рассказать о желании студенты могут, заполнив онлайн-анкету до 20 января.
«Все заявки будут рассмотрены экспертным советом, после чего будут отобраны самые важные и актуальные просьбы», — поясняют в пресс-службе.
И пока молодежь формулирует свои идеи, в вузе напоминают, какие желания уже исполнял Александр Шестаков, занимавший пост ректора до лета 2022 года.
Например, в 2019 году по просьбе студентов студенческий городок получил новые духовые шкафы, а в западном крыле главного корпуса появилась зона отдыха. В 2020 году ректор выделил помещение для работы штаба студенческих трудовых отрядов. В 2021 году Александр Шестаков подарил студенту книгу, а группа ребят впервые сходила на экскурсию на смотровую площадку ЮУрГУ, также в вузе был организован раздельный сбор мусора. В 2022 году в ЮУрГУ появились новые креативные пространства. И это далеко не полный список реализованных желаний.
Между тем в 2023 году военно‑учебный центр ЮУрГУ будет готовить операторов беспилотников. Освоить эту специальность смогут не только юноши, но и девушки.
Ранее также стало известно, что строительство межвузовского кампуса в Челябинске могут начать уже в первые месяцы 2023 года.