Ректор ЮУрГУ исполнит три желания челябинских студентов

Александр Вагнер продолжит одну из самых демократичных традиций вуза

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер поддержит старую традицию вуза и исполнит в Татьянин день, 25 января, три желания своих студентов. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Рассказать о желании студенты могут, заполнив онлайн-анкету до 20 января.

«Все заявки будут рассмотрены экспертным советом, после чего будут отобраны самые важные и актуальные просьбы»,

— поясняют в пресс-службе.

И пока молодежь формулирует свои идеи, в вузе напоминают, какие желания уже исполнял Александр Шестаков, занимавший пост ректора до лета 2022 года.