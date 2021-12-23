Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков анонсировал свою отставку

Летом 2022 года бессменному на протяжении 16 лет руководителю крупнейшего вуза исполняется 70 лет

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков собирается покинуть свой пост после достижения предельного возраста. Об этом Александр Леонидович сообщил на встрече с журналистами Челябинской области.



Как пояснил Шестаков, 22 июня 2022 года ему исполняется 70 лет, тогда же истекает его контракт с федеральным Минобрнауки. По правилам Шестаков должен был освободить кресло ректора еще несколько лет назад, но ему удалось добиться продления срока полномочий.

В пресс-службе вуза Первому областному информагентству сообщили, что федеральное министерство запустило процесс подбора преемника Александра Леонидовича, но подробности пока неизвестны.

Александр Шестаков возглавил Южно-Уральский госуниверситет в 2005 году. Вся его карьера связана с этим вузом: в 1975 году Шестаков закончил как раз приборостроительный факультет тогда еще Челябинского политехнического института, который после нескольких переименований и превратился в ЮУрГУ. С 2008 года Александр Леонидович также является депутатом регионального Законодательного собрания, с 2012 года возглавляет Совет ректоров вузов Уральского федерального округа.