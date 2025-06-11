Ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов встречается в Казани с министрами образования африканских стран

В Татарстане проходит международный форум «Формируя будущее»

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов и старший преподаватель кафедры иностранных языков вуза Зинфира Кроватти принимают участие в III Международном форуме министров образования «Формируя будущее», который проходит в Казани 11-12 июня, сообщает пресс-служба ЮУрГГПУ.

На площадке IT-парка высоких технологий им. Башира Рамеева собрались министры нескольких десятков стран, чтобы обсудить основные векторы развития мировых образовательных систем.

«Здесь делегация из Челябинского педагогического встретилась с министром национального образования Сенегала господином Мустафой Мамба Гирасси и генеральным директором по доступу к дошкольному и начальному образованию Буркина-Фасо господином Сегеда Веневенде. Эти страны тесно сотрудничают с Челябинским педагогическим в сфере образования», — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, Александр Кузнецов должен принять участие во встрече господина Гераси с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

«В программе форума — посещение гостями образовательных учреждений Казани. Наверняка удастся посмотреть какие-то достопримечательности столицы Татарстана. Здесь, как всегда, все очень красиво и гостеприимно, и я уверен, что наши гости будут разъезжаться с самыми благоприятным впечатлением», — отметил Александр Кузнецов.

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