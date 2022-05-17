Ректор МГТУ: Ученые делают все для входа на высокотехнологичный рынок

Михаил Чукин уверен, что санкции Запада — не помеха для российских науки и образования

Разработка российских аналогов на смену зарубежным технологиям и материалам невозможна без университетской науки, уверенное внедрение новинок в производство — без высококлассных специалистов. Ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Михаил Чукин рассказал Первому областному информагентству, что делает вуз для решения этих задач.



«Санкции Запада — это, конечно, беда, но беда, которую надо воспринимать, как новые возможности. Рынок не может оставаться пустым. Наши ученые сегодня делают все для вхождения в новый, высокотехнологичный рынок. Уже сейчас в МГТУ создаются принципиально новые материалы, которые заменят известные бренды. Наши проекты с ПАО ММК, с «Евразом» — тому подтверждение. Например, сейчас работаем над интереснейшим проектом новой броневой стали.

Разрабатываются новые технологии в IT-сфере, такие, как мониторинг экологической обстановки с помощью дронов. Есть большая хоздоговорная тематика с „Газпромнефтью“ по бурению и анализу химических веществ из бурового шельфа для определения нефтяных и газовых пластов. Еще — интересная тема по восстановлению после ковида. В МГТУ создано новое подразделение реабилитационной медицины. Там применяются уникальная спелеокамеры, новые космические технологии по пневматическому массажу и гидромассажу. Наконец, наши медики занимаются проектом по реабилитации детишек-аутистов через антропоморфную технику: ребята воспринимают роботов как игрушки, а машины успешно выводят их из этого замкнутого состояния.

Что касается подготовки кадров, то современные университеты — это работа не только на уровне высшего, но и общего и профессионального среднего образования. Мы совместно с многими коллегами по среднему профессиональному образованию вошли в проект „Профессионалитет“. На базе МГТУ создаются новые площадки, мастерские, где студенты и вуза, и СПО уже в процессе учебы максимально адаптируются к реалиям современного предприятия, дополняют свои теоретические знания практикой.

Зная все это, я полагаю, что у нас есть все шансы пережить нынешнюю неприятную ситуацию. Просто надо собраться, держаться вместе и по максимуму использовать открывшиеся возможности».