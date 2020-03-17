Ректор мединститута прокомментировал переход на дистанционное обучение южноуральских студентов

На данный момент такой необходимости нет.

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В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета прокомментировал ситуацию в вузе. На данный момент учебный процесс продолжается в обычном режиме. По мнению руководителя учебного заведения, сейчас нет необходимости переходить на особый режим работы.

«Заболевших нет, контактных нет. Лица, прибывающие из-за рубежа, в установленном порядке выявляются и направляются на самоизоляцию или карантинные мероприятия. Вуз тщательно следит за ситуацией, опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора», — пояснил ректор Илья Волчегорский.

Он подчеркнул, что безопасность студентов — главный приоритет деятельности вуза. И при первой же необходимости обучающихся переведут на дистанционную форму.