Ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин 27 июля официально ушел в отставку в связи с достижением предельного для этой должности 70-летнего возраста. Кто займет его место, в настоящее время неизвестно: в вузе ждут соответствующего приказа Минкульта РФ. Об этом сегодня ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ЧГИК.
«Полномочия ректора Владимир Яковлевич сложил вчера. Он останется работать в ЧГИК в качестве профессора кафедры истории, музеологии и документоведения. Пока мы не знаем, кто будет назначен на должность ректора. Ждем приказа и разъяснений от нашего учредителя — министерства культуры РФ. Вуз продолжает работу в штатном режиме. Активно идет приемная кампания», — рассказали в пресс-службе ЧГИК.
Ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин отметил свой 70-летний юбилей 26 июля. В вузе отмечают, что за два десятилетия руководства ЧГИК ему удалось добиться качественного изменения образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов в области культуры и искусств. Многие из них стали знаменитыми актерами, музыкантами, руководителями учреждений культуры и средств массовой информации.
«Под руководством Владимира Яковлевича Рушанина вуз завоевал огромный авторитет далеко за пределами Челябинской области. За высокое качество образования коллектив ЧГИК был награжден дипломом лауреата национального конкурса „100 лучших образовательных учреждений России — 2017“. В 2018 году в связи с 50-летием института — благодарностью президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры», — отметили в ЧГИК.
Добавим, что юбиляра поздравили депутат гордумы Александр Назаров, выпускники ЧГИК сенатор Маргарита Павлова, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и министр культуры региона Алексей Бетехтин.
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