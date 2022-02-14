Ректор ЧелГУ передаст краеведческому музею фрагменты уникального Аризонского метеорита

Они станут частью выставки, посвященной годовщине падения челябинского болида

В Государственном историческом музее Южного Урала 15 февраля, в девятую годовщину падения метеорита в Челябинской области, откроют выставку «Вселенной легкое касанье». В экспозиции будут представлены четыре фрагмента уникального Аризонского метеорита из личной коллекции ректора ЧелГУ Сергея Таскаева, сообщили в пресс-службе вуза.



«Это очень редкий тип метеоритов, он составляет порядка пяти процентов от всех, которые падают на Землю. Например, тот, который упал в озеро Чебаркуль и который все знают как Челябинский, — это обычный хондрит, самый распространенный из найденных. Аризонский метеорит состоит в основном из сплава железа и никеля, того, из чего состояла сверхновая звезда, которая когда-то взорвалась в окрестностях Солнечной системы», — рассказал Сергей Таскаев.





Выставка пройдет в Зале природы и древней истории вокруг самого крупного фрагмента метеорита Челябинск весом 505 кг. Он же станет и главным героем музейных занятий о метеоритах и других межпланетных телах.

Изучением космических материалов Сергей Валерьевич занимается с 2013 года. В его коллекции осколки не только Челябинского, взорвавшегося над Южным Уралом в 2013 году, но и Аризонского метеорита. Последний упал около 50 тысяч лет назад, по размерам он был почти в три раза больше, чем южноуральский болид.