Рекордные +37°C прогнозируют в Челябинской области

Синоптики предупреждают южноуральцев о сильном ветре

В предстоящий понедельник, 24 мая, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют солнечную, но ветреную погоду. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В регионе специалисты обещают небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13, +18°C, в низинах будет чуть прохладнее — до +8°C. Днем воздух прогреется до рекордных +32, +37°C. Ветер ночью неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, днем юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.

В Челябинске также обещают солнечную погоду. Ночью ртутные столбики покажут +15, +17°C, днем — до +36°C. Ветер ночью неустойчивый, днем — юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду.