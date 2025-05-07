Рекордное количество участников собрал студенческий «Вальс Победы» в Челябинске

На площади перед университетом танцевали 550 студентов, школьников и ветеранов

7 мая на площади перед главным корпусом ЮУрГУ состоялся традиционный танцевальный флешмоб «Вальс Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников — более 550 студентов челябинских вузов, колледжей и техникумов, а также школьников и курсантов Военного учебного центра при ЮУрГУ, сообщает пресс-служба университета.





Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер отметил, что «Вальс Победы», зародившийся в университете 10 лет назад, стал региональной акцией, объединяющей молодое поколение в выражении благодарности ветеранам.





Рекордное число участников в этом юбилейном году, по его словам, связано с важностью даты и общенациональным значением Дня Победы.





Участники флешмоба поделились эмоциями, подчеркнув важность памяти о подвиге предков.





В завершение мероприятия всех участников ждала полевая кухня с солдатской кашей. «Вальс Победы» стал ярким и трогательным событием, объединившим студентов, преподавателей, ветеранов и гостей праздника в едином порыве памяти и благодарности.



