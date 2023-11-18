Реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте завершат к концу года

В феврале-2024 там пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход реконструкции лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте. По его словам, строители завершают работы, и в феврале 2024 года там пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Об этом глава региона сообщил 18 ноября в своем телеграм-канале.

«Продолжаем подготовку к Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта, где Челябинская область примет лучших спортсменов страны и основную часть соревнований, а также церемонии открытия и закрытия. Проверил ход работ на лыжно-биатлонном комплексе имени С. Ишмуратовой в Златоусте. Строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады»,— написал он.

По словам Алексея Текслера, лыжно-биатлонный комплекс — долгожданный объект. Там будут не только готовить южноуральских спортсменов к различным соревнованиям, но и проводить эти соревнования.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в пяти регионах России с 9 по 18 февраля 2024 года. Она будет включать программу Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. В Челябинской области состоится основная программа спартакиады. Наш регион примет соревнования по семи видам спорта: сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею, а также проведет церемонию открытия и закрытия.