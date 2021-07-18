Реконструкцию гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища завершат до 1 декабря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ, которые проводят на северном водосбросе

Сегодня, 18 июля, во время визита в Кыштым губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел реконструкцию гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Для обеспечения безопасности во время половодья в рамках программы «Комфортная городская среда» в городе оборудуются два водосброса. Алексей Текслер осмотрел северный водосброс, реконструкция которого, по словам подрядчика, должна завершиться в течение нескольких недель. Затем приступят к реконструкции южного водосброса. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2021 года.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений проходит в два этапа. Первый этап начали в 2020 году. Перед подрядчиками стоит задача довести параметры и части сооружения до обеспечения требуемой работоспособности в соответствии с паспортом объекта.

Также Алексей Текслер осмотрел объект культурного наследия «Фонтан „У Белого дома“». Работы по его сохранению начались в 2018 году. Подрядчики провели комплексное исследование фонтана, разработали документацию на воссоздание утерянных элементов, отработана технологическая оснастка новых элементов фонтана и прочее. Все работы, включая благоустройство, планируется завершить до 1 сентября 2021 года.