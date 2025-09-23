Реконструкцию Белого дома в Кыштыме закончат летом 2026 года

Общая готовность усадьбы Демидовых оценивается в 88%

В Кыштыме продолжается реконструкция памятника федерального значения — усадьбы Демидовых. Историческое здание XVIII века было законсервировано больше 10 лет. Сейчас же Белый дом активно восстанавливается, фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывала там.





Строительная готовность объекта составляет 88%, завершение реконструкции запланировано на лето 2026 года. Работы проводятся кропотливо — используют современные материалы, но старинные технологии. Трехэтажный особняк и флигели, представляющие единый архитектурный ансамбль, уже практически приняли первозданный вид.





Первый этаж планируют завершить к первому декабря 2025 года. Там будет сделан музей — установят витрины и оборудование.





Реконструкцию исторического здания проводят по инициативе губернатора Алексея Текслера.