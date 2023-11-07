Реконструкция Сада камней в Челябинске завершится до конца текущей недели

В новом сквере осталось поставить МАФы

Сад камней в Челябинске приобретет законченный вид к середине ноября. Строители, которые ведут реконструкцию общественного пространства, вышли на финишную прямую, об этом глава Центрального района города Виктор Ереклинцев сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 7 ноября.

«Твердые покрытия дорожек, освещение — все сделано, сцена готова на сто процентов, в завершающей стадии — монтаж деревянных декоративных элементов, его подрядчик обещает завершить до конца недели. В среду, 8 ноября, начнется установка малых архитектурных форм — все они готовы, подрядчик готов их завозить на объект. Эта работа также будет сделана в течение недели», — рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, концепция реконструкции Сада камней предполагала создание ландшафтного парка, где можно проводить различные ленд-арт-мероприятия. Парк разделили на несколько частей: активную, со сценой, танцплощадкой, детской площадкой, фонтаном, и зону уединения — с лежаками, гамаками и тенистыми аллеями. Для горожан пространство было открыто уже в середине октября.

Также Виктор Ереклинцев доложил о готовности еще одного объекта реконструкции — экотропы в городском бору, где уложено покрытие, на 90% смонтировано освещение и на этой неделе начнется установка малых архитектурных форм, скамеек и урн.

Автор: Ольга Бороденок