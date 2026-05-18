Рекламу скупки советских орденов признали незаконной в Челябинской области

Свободная продажа государственных наград СССР запрещена российским законодательством

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей интернет-рекламу скупки орденов. Поводом стало обращение гражданина, заметившего на одном из сайтов предложение антикварного магазина с изображением ордена Ленина и ордена Красного Знамени СССР.

Заявитель указал, что такая реклама создает ложное впечатление о законности свободной купли-продажи государственных наград Советского Союза. Между тем их реализация в России запрещена.

Антимонопольная служба выдала предписание о прекращении распространения рекламы. Нарушителю грозит административная ответственность.