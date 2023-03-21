Река Юрюзань в Челябинской области освободилась ото льда

Зимние оковы не выдержали весеннего солнца и бурного течения реки

В Челябинскую область пришла настоящая весна. Плюсовая температура способствует не только быстрому сходу снега, но и таянию льда на водоемах. Например, от зимних оков практически освободилась одна из самых длинных на Южном Урале рек — Юрюзань. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе национального парка «Зигальга».

«В „Зигальге“ начали просыпаться реки — в числе первых это сделала Юрюзань. Главная водная артерия, которая опоясывает хребет, в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы»,— сообщили представители нацпарка.

Сотрудники «Зигальги» отметили не только протяженность реки — а она составляет 404 километра, но и ее характер: воды Юрюзани то стремительно несутся меж горных хребтов, то вольно и неспешно катятся по равнинам.

Кстати, река названа Юрюзанью неспроста: на башкирском языке это означает «Большая река». В топе-30 главных уральских рек она находится на 21-м месте.